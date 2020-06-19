Antalya'da yatağa bağımlı adamın yaktığı sigara yangın çıkarttı

ANTALYA'da yatağa bağımlı yaşayan Bayram Akça, (77) eline aldığı sigarayı ateşledi. Talihsiz adamın elindeki sigara yorgana düşünce evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda akça, ağır yaralandı.

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Yangın, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki Akça ailesinin evinde çıktı. Eşi ve torunuyla yaşadığı evde yatağa bağımlı halde hayatını sürdüren Bayram Akça, sigara yaktı.

Yaktığı sigara elinden yorgana düşünce...

Ancak sigara elinde bulunan sigaranın düşmesiyle tutuşan yorgan yanmaya başladı. Akça'nın yardım çığlıklarını duyan torunu, dedesini üzerindeki yorganı yere atarak dışarı çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada ihbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye kurtardı, ağır yaralandı

Zemin kattaki daireye giren itfaiye ekipleri, Akça'yı alevler arasından çıkarıp, kurtardı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Akça, ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.