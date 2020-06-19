YKS iptal edilsin başvurusu! Danıştay kararını verdi...

San dakika gelişmesi... Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti....

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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren olayla ilgili son dakika kararı... Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla YKS sınavının yapılacağı önümüzdeki hafta sonu için 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti...

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, sınavın ilk ertelendiği 25-26 temmuz'dan 27-28 haziran'a geri çekilmesi kararında mevcut Covid-19 koşulları nedeniyle, 'kamu yararı' olmadığı ve "hukuka aykırı" olduğu iddiasıyla yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurmuştu.

YÖK ve ÖSYM'nin, 2,5 milyon adayın gireceği YKS'nin iptali başvurusuyla ilgili savunmasında, "Salgının hazirandaki durumu öngörülebilir olarak değerlendirilirken sonraki bir tarih olan temmuz ayında salgının ne şekilde seyredeceği hususu hazirana oranla daha belirsiz bir zaman dilimine işaret etmektedir. Temmuz ayının haziran ayına göre salgın bakımından daha güvenli bir zaman dilimi olduğunu söyleme imkanı yoktur" ifadeleri almıştı.

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.