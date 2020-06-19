HABER /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere 'karne' verdi

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya paylaşımında celilere verilen karnede, "Uzaktan Eğitime Destek Olma", "Çocuklarla Oyun Oynama", "EBA TV Takibi", "Birlikte Keyifli Vakit Geçirme", "Öğretmenle İş Birliği İçinde Olma", "Sabır, İlgi, Anlayış Gösterme" konularından "5/Pekiyi" notu yer aldı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla açıklamada bulundu.

"Uzaktan Eğitimin Anne Baba Karnesi"ne ilişkin görselini paylaşan Bakan Selçuk, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize, herkese takdir, teşekkür." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk'un paylaştığı karnede, velilere "Uzaktan Eğitime Destek Olma", "Çocuklarla Oyun Oynama", "EBA TV Takibi", "Birlikte Keyifli Vakit Geçirme", "Öğretmenle İş Birliği İçinde Olma", "Sabır, İlgi, Anlayış Gösterme" konularından "5/Pekiyi" notu verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YKS iptal edilsin başvurusu! Danıştay kararını verdi...
Libyalı Albay Kanunu'dan Türk askeriyle ilgili dikkat çeken sözler
Ahmet Hakan'dan HDP'ye: Başkalarını suçlamak yerine aynaya baksınlar
Adalar’da elektrikli araçların kullanılması için istenen izin çıkmadı
Süleyman Soylu: Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz
Benzin ve motorine büyük zam geliyor! Araç sahipleri salı gününe kadar vaktiniz var
ÖNCEKİ HABERLER
Pompeo'dan John Bolton'a ağır sözler! ABD’ye zarar veren bir hain
Selahattin Demirtaş Anayasa Mahkemesi kararı nedir? Selahattin Demirtaş biyografisi
Antalya'da yatağa bağımlı adamın yaktığı sigara yangın çıkarttı
Fenerbahçe Sinan Gümüş için harekete geçti
Max Kruse'nin sonunu Almanya özlemi getirdi
Vahap Küçük kimdir ne iş yapıyor Vahap Küçük neden öldü?
Yorumlar