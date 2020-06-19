Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal Şırnak'ta yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçma girişiminde bulunan İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyet ve MİT'in ortak çalışmasının ardından yakalandı.

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Şanlıurfa'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

Çok sayıda kanlı eylemin failiydi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak müşterek çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Silopi üzerinden Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Açıklamada, "Interpol tarafından tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal isimli bölücü terör örgütü üyesi, Silopi ilçesinde bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 18 Haziran 2020 günü saat 23.35 sıralarında ilgili birimlerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır. Hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçemizde şehit edilmesi ve Şanlıurfa/Suruç eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu şeklinde bilgiler bulunan adı geçen şahsın, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2014/108 karar numarası ile devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme suçundan, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2015/100 karar numarası ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, Cizre Sulh Ceza Mahkemesince 2017/1353 karar numarası ile resmi belgede sahtecilik suçundan, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2015/176 karar numarası ile kasten öldürme suçundan aranması bulunduğu ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı anlaşılmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Kanlı saldırıları itiraf etti

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla saat 01.00 sıralarında yakalanan Sabri Dal'ın, ilk sorgusunda, Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ve oğlu Sait Tekinalp ile korucu Mehmet Sait Coşkun'un ölümüyle sonuçlanan eylemleri kabul ettiği öğrenildi. Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki Dal, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.