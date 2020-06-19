Tokat'ta 2 erkek çocuğuna tacizde bulundu!

TOKAT’ta, 2 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen A.Z. (57) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. A.Z., adliye çıkışınca gazetecilere 'Çek medya, çek yavrum çek' diye pişkince konuşurken aynı suçtan daha önce aldığı 10 yıllık ceza kararının, istinaf mahkemesinde olduğu belirtildi.

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Erbaa ilçesinde A.Z., iddiaya göre geçen salı günü yanında K.P (12) ile bir kafeteryaya geldi. Kafeteryada oturdukları sırada çocuğa tacizde bulunan A.Z.'yi fark eden kafeterya çalışanları, polisi aradı.

14 yaşında başka bir çocuğu da taciz etmiş

Ancak polis ekipleri gelmeden, A.Z. yanındaki K.P. ile kafeteryadan çıktı. Çevredekilerin anlatımları doğrultusunda iz süren polis ekipleri, A.Z.’yi çocukla birlikte bindiği takside yakaladı. Yapılan araştırmada A.Z.’nin, B.T. (14) isimli çocuğu da taciz ettiği ortaya çıktı.

Tutuklandı birde pişkince konuştu

2 çocuk, Samsun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) gönderilirken, gözaltına alınan A.Z., sevk edildiği adliyede tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne koyuldu. A.Z. adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek medya. Çek yavrum çek" dedi.

Aynı suçtan 10 yıl cezası varmış

Daha önce adam yaralama suçundan hüküm giydiği belirlenen A.Z.’nin 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası aldığı, kararın halen istinaf mahkemesinde olduğu öğrenildi.