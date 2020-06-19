Bakan Varank fotoğraf paylaşıp böyle sordu: Sizce de gurur verici değil mi?

BREZİLYA'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarının fotoğrafını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek sizce de gurur verici değil mi?" diye sordu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından Sao Paulo Valisi Joao Doria'nın eyaletin kamu hastanelerine dağıtılan Türkiye üretimli solunum cihazlarını içeren görseli mesajını paylaştı.

"Sizce de gurur verici değil mi?"

'MilliTeknolojiHamlesi' etiketiyle paylaşım yapan Bakan Varank, şöyle yazdı: Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?

​"Hiçbir koronavirüs hastası tedaviden mahrum kalmayacak"

Sao Paulo Valisi Joao Doria, 'Made in Türkiye' baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katladıklarına işaret eden Doria, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak" açıklaması yaptı.