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Fahrettin Koca'dan belediye başkanlarına 'LGS' çağrısı

Hafta sonu yapılacak olan sınavlarla ilgili paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için belediye başkanlarına çağrı yaptı.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sınava daha iyi odaklanırız"

"Cumartesi biz evdeyiz." diyen Bakan Koca, "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." dedi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

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