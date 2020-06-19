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"DHKP-C'nin kasası" olduğu iddia edilen eski CHP İl Başkanı Doğru tutuklandı

İZMİR'de dün yapılan operasyonda yakalanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DHKP/C’nin kasası olduğu iddia edilen Mehmet Sıddık Doğru, tutuklandı. Doğru'nun eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C’nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir Terörle Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu Bornova’daki bir hücre evinde yakalanmıştı. Doğru, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Doğru’nun son 3 haftadır Menderes ilçesine bağlı Gümüldür semtinde saklandığı, düzenlenen operasyonlardan son anda kaçtığı da öğrenildi.

CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltındaki zanlının CHP'nin eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu, eşinin de eski ilçe başkanı olduğunu duyurmuştu. Dağ, paylaşımında şöyle demişti: 

"DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski İlçe Başkanı. Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?.." 

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