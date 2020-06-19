Yurdun dört bir yanı sağanak yağışa teslim oldu yollar göle döndü iş yerlerini su bastı

Marmara Bölgesi başta olmakla birlikte, yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Öyle ki; taşan derelerden yola dökülen taşlar vatandaşa trafikte bir hayli zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araç sahipleri çile çekti. Evleri ve işyerleri su basan yurttaş zorluk yaşadı. İşte ülke genelinde kuvvetli yağış sonrası ortaya çıkan olumsuz manzaralar...