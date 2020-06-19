Yurdun dört bir yanı sağanak yağışa teslim oldu yollar göle döndü iş yerlerini su bastı
İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çok sayıda kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış çoğu yerde felakete dönüştü. Şiddetli yağış sonrası sel baskınları oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. İşte yurt geneli sağanağın yol açtığı inanılmaz görüntüler...
Marmara Bölgesi başta olmakla birlikte, yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Öyle ki; taşan derelerden yola dökülen taşlar vatandaşa trafikte bir hayli zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araç sahipleri çile çekti. Evleri ve işyerleri su basan yurttaş zorluk yaşadı. İşte ülke genelinde kuvvetli yağış sonrası ortaya çıkan olumsuz manzaralar...
Üsküdar'da yollar göle döndü
Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış etkili oldu. Üsküdar’da Harem Sahil yolunu su bastı. Araçta trafikte ilerlemekte zorlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Sağanak yağmur İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağmurdan Üsküdar’da bulunan Selimiye Mahallesi Harem Sahil yolu da etkilendi.