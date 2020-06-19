Zeljko Obradovic Fenerbahçe ile anlaştı! İşte alacağı rakam

Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelerini sürdüren Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla yola devam edecek. Tecrübeli antrenör yıllık 2 milyon dolar alacak.

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Fenerbahçe Beko’ya imza attığından bu yana taraftarların gönlüne taht kuran Zeljko Obradovic, Sarı-Lacivertliler’le yola devam kararı aldı.

7 yıl önce geldiği Fener’de 5 final four, 3 final ve bir Euroleague şampiyonluğu yaşayan Sırp koçun sözleşmesi bu sezon sonunda sona ermişti. Pazartesi İstanbul’a gelen ve yönetimle masaya oturan Obra, yapılan görüşmeler sonrasında takımda kalmaya karar verdi.

Sezon ortasında kabul etmemişti

Sarı-Lacivertli Yönetim, bilindiği gibi sezon ortasında 3 milyon euro yıllık ücret alan Obra’ya 1 milyon 650 bin dolar ve 30 milyon euroluk bütçenin 15 milyon euroya indirilmesi teklifinde bulunmuştu. Tecrübeli antrenör ise bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermemişti. Salgının ortaya çıkmasının ardından ülkesi Sırbistan’a giden ve hafta başında İstanbul’a gelen Obra ile yapılan üç günlük görüşmeler sonunda prensip anlaşmasına varıldı.

Yıllık 2 milyon dolar ücret alacak

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Obradovic, yıllık 2 milyon dolar ücret alacak. Takımın bütçesi de önümüzdeki dönem 20 milyon euro olacak. Sözleşmenin kaç yıllık olacağı ise açıklanmadı.

Yıldızlar gitmeyecek

Obra’nın takımda kalacak olması da yaşanacak olan yaprak dökümünün önüne geçti. Yunan guard Sloukas başta olmak üzere, takımdaki bazı önemli isimler Obra’nın ayrılması durumunda F.Bahçe’ye veda edeceklerini açıklamıştı.

Obradovic dönüyor

Geçtiğimiz günlerde gelecek sezon planlaması ve sözleşme için İstanbul'a gelen Obradovic, özel işleri nedeniyle Belgrad'a dönüyor. Bugün 15.40'ta Sırbistan'a gidecek olan tecrübeli çalıştırıcının öncesinde yönetimle bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.