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Muslera, antrenmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Geçirdiği ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera da idmanı takip etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra sürat çalışması yaptı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

MUSLERA TESİSLERE GELDİ
Çaykur Rizespor maçında rakibiyle çarpışması sonucu kaval kemiğinde kırıklar oluşan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı izledi.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın akşam tamamladıktan sonra kampa girecek.

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