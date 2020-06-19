Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini 6.99 TL'ye düşürürken yıl sonu enflasyon tahmininiyse yüzde 9,54'e çıkardı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesi amacıyla hazırladığı Beklenti Anketi, Haziran raporunu açıkladı.

Enflasyon beklentisi

64 katılımcı ile hazırladığı ankete göre; Enflasyon beklentisi %9,54, Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,38 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu.

TÜFE beklentisi

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,20 iken, bu anket döneminde yüzde 9,03 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,30 ve yüzde 8,38 olarak hedeflendi.

Dolar beklentisi 6,99

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 6,99 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 7,22 TL oldu.

GSYİH beklentisi yüzde -1,3

GSYH 2020 ve 2021 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde -1,3 ve yüzde 4,6 oldu.

Faiz beklentisi yüzde 7,88

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,19 iken, bu anket döneminde yüzde 7,88'e geriledi.