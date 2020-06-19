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Balıkesir'de besici cinayete kurban gitti! Boğazı kesik yol kenarında bulundu

Demirören Haber Ajansı

BALIKESİR akılalmaz bir cinayete tanıklık etti. Bölgede besicilik yapan Yusuf Duman'ın (55) cansız bedeni, boğazı kesilmiş şekilde yol kenarında bulundu. Olayla ilgili Afganistan uyruklu bir kişinin şüpheli olarak arandığı belirtildi.

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Havran ilçesinin Edremit-Havran Köprülü Kavşağı'ndan otomobiliyle geçenler, yol kenarındaki çalılıklar arasında ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, cesedin Yusuf Duman'a ait olduğunu belirledi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü saptanan Duman'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

1 kişi şüpheli olarak aranıyor

Havran'a bağlı Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan Duman’ın piyasaya borcu olduğu tespit edildi. Jandarma soruşturma başlatılırken, bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin şüpheli olarak arandığı bildirildi.

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