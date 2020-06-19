Balıkesir'de ağzı bağlanıp dereye atılan çuvaldan çıkana bakın!

BALIKESİR'de vicdansızlar 3 yavru köpeği içine koyup ağzını bağladıkları çuvalı dereye attı. Vatandaşların bildirmesiyle Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Başkanlığına bağlı birimler harekete geçip köpekleri kurtararak barınağa teslim etti.

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İbirler kırsal mahallesinde mezarlık civarında dere yatağına bırakılan ağzı bağlı çuvalda 3 yeni doğmuş köpek yavrusu bulundu.

Sağlık durumları iyi ama insanlık öldü...

Durum vatandaşlar tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bildirildi. Büyükşehir Çevre Koruma Başkanlığına bağlı ekipler tarafından alınan yavru köpekler Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. İlk bakım ve tedavileri veteriner hekim Oğuzhan Erçel tarafından yapılan yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.