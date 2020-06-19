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Restoran ve kafelere kredi desteği verilecek! Bakan Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verileceğini açıkladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, koronavirüste normalleşme sürecinde ekonomiyi canlandırmak için atılan adımlar kapsamında işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini duyurdu.

6 aya kadar ödemesiz

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz.

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