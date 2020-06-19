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Antalya'da kalıp ustasının vücuduna giren demir kasığından çıktı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da talihsiz kalıp ustası adam, çalışırken birinci kattan demir üstüne düşünce olanlar oldu. Hüseyin Kalaycı, (41) itfaiye tarafından bir parçası kesilip vücudunda kalan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Mimarlık Fakültesi inşaatında meydana geldi.

Kalçadan girdi kasıktan çıktı

Kalıp ustası Hüseyin Kalaycı, çalıştığı sırada birinci kattan demirin üzerine düştü. Demirin sağ kalça altından girip, kasıktan çıktığı Hüseyin Kalaycı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Vücudunda kalan parçayla hastaneye gitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

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