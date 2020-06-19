Antalya'da kalıp ustasının vücuduna giren demir kasığından çıktı
ANTALYA'da talihsiz kalıp ustası adam, çalışırken birinci kattan demir üstüne düşünce olanlar oldu. Hüseyin Kalaycı, (41) itfaiye tarafından bir parçası kesilip vücudunda kalan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Olay, saat 14.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Mimarlık Fakültesi inşaatında meydana geldi.
Kalçadan girdi kasıktan çıktı
Kalıp ustası Hüseyin Kalaycı, çalıştığı sırada birinci kattan demirin üzerine düştü. Demirin sağ kalça altından girip, kasıktan çıktığı Hüseyin Kalaycı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Vücudunda kalan parçayla hastaneye gitti
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.
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