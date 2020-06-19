Aslı Bekiroğlu kötü haberi böyle duyurdu 'Roberto Carlos sendromu...'
Geçtiğimiz yıl zorlu zamanlar geçiren Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı tekrarladı. Bekiroğlu, kötü haberi sosyal medyadan duyurdu.
Geçtiğimiz yıl, sevgilisi Can Koçkan'la beraber çıplak, belaltı fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılması ve hastalıkları nedeniyle oldukça zor bir yıl geçiren Aslı Bekiroğlu, kötü haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
Geçen sene menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu, rahatsızlığının tekrarladığını belirterek şu notu düştü:
''Post menisküs ve tibialis posterior spor yapmamaya bağlı kas grubu yoksunluğu... Ötekisi de menisküs sırası, sadece onu kullanmaktan Roberto Carlos sendromu...''
Aslı Bekiroğlu, koronavirüs salgınının zirvede olduğu dönem evinde gönüllü karantina altında kaldı, normalleşme süreciyle ise soluğu Ayvalık'ta aldı.
Öte yandan Aslı Bekiroğlu’nun, iCloud hesabı hacklenmiş, birçok fotoğrafı ve videosu internete sızdırılmıştı. Bekiroğlu, Google ve diğer sosyal medya hesaplarında en çok arananlar listesine girmişti.