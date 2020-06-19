Bahçeli'den zamanında seçim vurgusu: Şeytana külahını ters giydirecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "MHP, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak" dedi.

Abone ol

Ankara'da, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir toplanamayan MHP Merkez Yönetim Kurulu, alınan sıkı tedbirlerin ardından bugün toplandı. Toplantı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleşti.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Milliyetçi Hareket Partisi Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ahlaklı, duyarlı, sorumlu, tutarlı, ilkeli, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışına müzahir siyaset anlayışını hem fikren hem de söylem düzeyinde titizlikle korumuş, aynısıyla tatbik etmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, tarafımız Türkiye’dir, Türk milletidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüştünü ziyadesiyle ispat etmiş, kararlar seri olarak alınmış, lazım gelen müdahaleler anında ve zamanında yapılmıştır.

Yönetimde hiçbir zafiyet görülmemiş, yeni sistemin doğasına ve ruhuna müzahir olacak şekilde devlet-millet uyumu hayranlık uyandırmıştır.

Sağlık Bakanlığımız fedakârca, Bilim Kurulumuz özveriyle, sağlık çalışanlarımız kahramanca, güvenlik güçlerimiz dikkat, dirayet ve cesaretle görevlerini yerine getirmişlerdir. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Bu vesileyle KOVİD-19 hastalığından dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi görenlere de şifa dileğimizi hassaten paylaşıyorum. Türkiye salgın döneminde tedbirleri sırasıyla ve kararlılıkla almıştır.

Maske, mesafe ve temizlik kuralı

Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir. Bu zaruret bir beka ve gelecek konusudur.

''İktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır''

Türkiyemizin müşkülatlı günlerinde iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır. Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlandı.

''İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır''

Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur. Girilmez denilen Haftanin’e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır.

''Şeytana külahını ters giydirecektir''

Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir."