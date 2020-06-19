Araç muayene ücretleri ne kadar? 2020 zammı tartışma konusu oldu

Özelleşen araç muayene istasyonlarının 2020 yılında yaptığı zam meclise taşındı. Araç muayene ücretlerine ortalama 90 TL zam yapılmıştı.

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Araç muayene ücretlerine ocak ayında gelen zamlardan sonra bir binek aracı egzoz ile birlikte muayene ücreti 410 liraya çıktı. Bu zam 6 ay sonra tartışma konusu oldu.

Özelleştirilen araç muayene istasyonlarında, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için 462 lira, otomobil, minibüs, kamyonet ve özel taşıtlar ve arazi araçları 342 TL, traktör ve motosikletler için ise 174 lira alınıyor. Ayrıca araçların 68 lira da egzoz kontrol ücreti ödemesi gerekiyor.

Muayene de soygun var

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Zorunlu resmi bir soygun ve vurgun var'' diyerek konuyu TBMM gündemine getirdi. Yalım, şunları söyledi:

“Araç muayene ücretleri aldı başını gidiyor. Egzoz ile birlikte otomobil muayene ücreti 410 TL'yi buldu. 20 dakika bile sürmeyen bu işlemde acaba hangi emek harcanıyor, ne masraf yapılıyor? Vatandaş zaten ekonomik kriz nedeniyle taşıt vergisini ödeyemiyor, sigortasını yaptıramıyor. Katlanaraktan artan araç muayene cezalarına da af getirilmelidir. Muayene yaptıramayanlar aylık yüzde 5'e kadar ceza ödemektedir”.

2020 yılı araç muayene ücretleri

Tartışma konusu olan araç muayene ücretlerine 1 Ocak 2020 tarihinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yüzde 22,58 oranında zam yapılmıştı. Tartışma konusu olan muayene ücretleri şöyle:

2019 yılında muayene ücreti ne kadardı?

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 TL.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 142,78 TL