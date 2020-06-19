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Nevşehir'de imam hutbeyi otobüsün üzerinde okudu

Demirören Haber Ajansı

NEVŞEHİR'de, Camikebir caddesinde kılınan cuma namazında imam hutbeyi üstü açık Big Bus otobüsüne çıkarak okudu.

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Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen camiler ve açık alanlarda cuma namazı kılındı. Cami Cedid Mahallesi Camikebir Caddesinde kılınan cuma namazına da çok sayıda vatandaş katıldı.

Maskelerini takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Bekir Efendi Camii imamı Emin İnce, cuma hutbesini Big Bus otobüsüne çıkarak okudu. İnce, 'halis niyet' ve 'samimiyet' konulu hutbeyi okuduktan sonra otobüsten inip, cuma namazını kıldırdı. 

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