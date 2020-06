Koronadan ölen Dr. Salih Çevli’nin eşi son görüşmeyi anlattı: müthiş öfkeleniyorum

"Begomville şarkısı ile benimle vedalaşmış aslında"

ile 2012 yılında tiroit şikayetiyle doktor ararken, tesadüfen gittiği Dr. Salih Cenap Çevli ile tanışmalarının aslında muayene sırasında gerçekleştiğini anlatan Pınar Çevli, şunları söyledi:

“Tiroit şikayetim için gitmiştim. İğne biyopsisi yaptı. Sonuçlar çıkana dek muayene ve tetkikler için birkaç kez doktor-hasta olarak görüştük sadece. Daha sonra tedavim bitti. Bir gün tesadüfen başka bir şey için hastaneye gittiğimde beni kahve içmeye davet etti ve bu davet 6 ay sonra evlilikle noktalandı. İkimizin de ikinci evliliği idi. İlk eşimden olan Sude ve Arda’yı da kendi çocukları gibi, müthiş bir baba şefkati ile büyüttü. Evlendikten bir yıl sonra da oğlumuz Yiğit dünyaya geldi. O çok güzel bir adamdı. Çok romantik, çok ince bir adamdı. İyi bir baba, müthiş bir doktordu. Düşünün, Twitter hesabında cep telefonu numarası yazan bir hekimdi. Her hastasına tek tek yanıt verir kimseyi kırmazdı. Çok güzel yan flüt çalardı. Kovid tedavisi gördüğü sırada sürekli görüntülü görüştük. Son gün nefes darlığından konuşamıyordu artık, sadece eliyle iyiyim ve hoşçakal işaretleri yapabilmişti. Ondan bir gün önce, son konuşmamızı yapmıştık. Ardından mesajla bana bir şarkı göndermiş, ‘Begonvil’ diye. Ben de şarkıyı biliyorum, sözlerini de biliyorum. Çok anlamsız geldi o an. Çünkü ‘Benim yerime de sev, benim yerime de bekletme hayatı’ diye sözleri var. Aradım hemen, ‘Bu şarkıyı beraber söyleyeceğiz. Sen çalacaksın, ben söyleyeceğim’ dedim. Nereden bilebilirdim ben o şarkıyı her gün dinleyip ağlayacağımı? Sanki hissetmiş gibi, vedalaşmış bir gün öncesinden.”