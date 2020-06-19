İbrahim Tatlıses'in sırlarını oğlu Ahmet Tatlıses mi ifşa etti? Açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerde sırlarını ifşa eden kişiyi aradığını belirterek gözdağı veren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in sırları ifşa eden kişi olduğu iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses, köstebeğin oğlu olmadığını açıkladı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, önceki günlerde yaptığı açıklamasında aile sırlarını ifşa eden bir köstebeğin olduğundan ve onun peşine düştüğünü söyledi. Tatlıses, sosyal medya paylaşımında köstebeğe gözdağı vererek kendisini ifşa etmesi çağrısında bulundu.
Yazlığında bulunan Tatlıses, “İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?” ifadelerini kullandı.
"Köstebek oğlu Ahmet Tatlıses mi?": İbrahim Tatlıses'in, bu paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan, aile sırlarını dışarıya sızdırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu iddia edildi.
Tatlıses'in oğlundan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu konuşulurken, ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. İşte o açıklama.