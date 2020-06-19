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İYİ Parti milletvekili Ümit Beyaz trafik kazasında yaralandı

İhlas Haber Ajansı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve Genel İdare Kurulu üyesi Samet Reis, Bolu’da geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralandı.

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Oğuz Fidan’ın kullandığı ve içerisinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ile Genel İdare Kurulu üyesi Samet Reis’in bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan Beyaz ve Reis yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan Beyaz ve Reis, ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü.
Beyaz ve Reis’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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