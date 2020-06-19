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TBMM Başkanı Mustafa Şentop MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Genel Merkez'e gelişinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılandı.

Şentop'un Bahçeli'ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonunda Şentop'a makam aracına kadar eşlik etti.

Bahçeli, Şentop'u uğurladıktan sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti.

Devlet Bahçeli, "İnşallah en kısa sürede bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.

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