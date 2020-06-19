HABER /  EMEKLİ

Emeklilere 'salgın desteği' yapılacak mı? Beklenti 2 bin TL

Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücretin çok altında maaş aldığını açıkladı, Hürkardeş, "Emekliye salgın süresince her ay için 2 bin TL destek yapılmalıdır" dedi.

Abone ol

Ardı ardına açıklanan teşvik ve tedbir paketlerinden ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, rahatlatacak hiçbir önlem çıkmıyor. Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücretin çok altında hatta açlık sınırının altında maaş aldığını söyledi ve salgın nedeniyle emeklinin geçim derdine bir de maske, dezenfektan gibi giderlerin eklendiğine dikkat çekti.

Emeklilerin bu dönemde ekmekle maske arasına sıkıştırıldığını ifade eden Hürkardeş, “Emekliye salgın süresince her ay için 2 bin TL destek yapılmalıdır” dedi. Yetersiz olan emekli maaşlarının salgınla beraber iyice yetersiz hale geldiğinin altını çizen Hürkadeş, “Mart ayından geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için salgın desteği yapılmalıdır” diye konuştu.

Hürkardeş, şunları söyledi: “Sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket etmesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki, salgından olumsuz etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bıraktı. Bu kesimin başında hiç şüphesiz emekliler geliyor. En düşük emekli maaşının 1.500 TL olması ‘emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığı' gerçeğinin yetkililer tarafından kabulüdür. Krizin sebebi emekliler değildir. Sonucunu da emekliler çekemez.”

En düşük maaş asgari ücret kadar olmalı

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen Tüm Emekliler Sendikası, yılda 4 ikramiye de talep etti. Sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı paylarının kaldırılmasını isteyen sendika ikinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıplarının da devlet tarafından karşılanması istedi.

Kaynak: Sözcü

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesap Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten hacı adaylarını yakından ilgilendiren açıklamalar
AK Parti: TBMM Başkanlığı'na yeniden Mustafa Şentop'u aday göstereceğiz
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan İtalyan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı
Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması: Bir huzursuzluk var, sona ermesi gerekiyor
Bahçeli'den zamanında seçim vurgusu: Şeytana külahını ters giydirecektir
Restoran ve kafelere kredi desteği verilecek! Bakan Ersoy açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da 2 bin 250 kişinin yaşadığı mahalle karantinada
Erzurum'da HDP binasına terör örgütü operasyonu
Vatandaşlar ile polis arasında ilginç maske diyalogları bir anda nefesim kesildi
Büyükçekmece'de yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalanıp öldü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Tuba Ersöz kaç yaşında Savcı Tuba Ersöz evli mi eşi kimdir?
Yorumlar