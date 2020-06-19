Van'da 2 bin 250 kişinin yaşadığı mahalle karantinada

VAN’ın Erciş ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Mahallesi'nde, Ankara’dan akrabalarını ziyarete gelen bir kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, mahalle karantinaya alındı.

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Erciş ilçesine bağlı 2 bin 250 kişinin yaşadığı Çubuklu Mahallesi'ne akrabalarını ziyarete Ankara'dan gelen bir kişi hastalanınca, yakınları tarafından Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmi açıklanmayan vatandaş; yapılan kontrollerinde covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Ailesi ve yakınları da filyasyon ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Aileden 1 kişi daha pozitif çıktı

Ailede bir kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine de Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla mahalle karantinaya alındı.