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Erzurum'da HDP binasına terör örgütü operasyonu

Jandarma, Karayazı'da bulunan HDP binası dahil olmak üzere 11 farklı adrese eş zamanlı terör operasyonu düzenledi.

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın, Karayazı HDP ilçe binası dahil toplam 11 adrese düzenlendiği eş zamanlı baskın başarıyla tamamlandı.

MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK\KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

HDP ilçe binası dahil 11 adrese baskın 

Karayazı İlçesi genelinde 9 şahsın terör örgütlerine erzak ve araç temin ettiği bilgisiyle harekete geçen ekipler, HDP Karayazı İlçe Binası dahil olmak üzere 11 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon sonucunda D.P., N.Y., M.Ç., N.K., H.G., S.Ç. ve M.A. isimli 7 şahıs gözaltına alındı.

Örgüte ait dökümanlar ele geçirildi 

Düzenlenen baskının ardından 1 adet ruhsatsız AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 110 adet fişek, 3 adet tabanca, 15 adet, 7.62mm ve 50 adet 9mm tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

2 şüpheli hala aranıyor 

Aramada ikametinde olmayan 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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