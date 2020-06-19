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Vatandaşlar ile polis arasında ilginç maske diyalogları bir anda nefesim kesildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da maske denetimi yapan polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

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İl genelinde işlek caddelerde sabit ve ring halinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Çorlu ilçesinde de ekipler vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti. 

Bazı vatandaşların ekipleri gördüğünde yollarını değiştirdiği, bazılarının ise hemen maskelerini taktığı gözlendi.

"Biraz önce kulağım acıdı diye çıkardım"

Maske takmayan bir kişi karşısında polisi görünce, "Biraz önce kulağım acıdı diye çıkardım", diğeri, "Arabada unuttum hemen alıyorum", bir başkası da "Bir anda nefesim kesildi, çıkardım" gibi ifadeler kullandı.

Tekirdağ Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 22 Haziran'dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

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