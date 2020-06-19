2 günlük bebeği, göbek bağını mandal ile bağlayıp kaçtı

‘BU VİCDANSIZLIĞI YAPAN İNŞALLAH BULUNUR’: Bebeğin bulunduğu otobüs durağının yakınındaki köyde oturan Yusuf Yılmaz, "Dün saat 09.00 civarı polis ve jandarmalar gelince benim de haberim oldu. Bahçenin içerisinde emzik falan bulundu. Durağın arkasında bir poşet eşya bırakılmış. Biz köyümüzden biri olduğunu düşünmüyoruz. Dışarıdan biri gelip bırakmış. Jandarmalar köpeklerle arama yaptı. Köpekler çocuğun eşyalarını kokladı. Arama öyle yapıldı. Görenlerin iş yerlerine gidilip, ifadeleri alındı. Bu vicdansızlığı yapan inşallah bulunur" dedi.