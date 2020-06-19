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TSK ekipleri Libya'da Hafter milislerinin camiye attığı top mermisini imha etti

Anadolu Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) patlayıcı uzman ekipleri, Libya'nın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir camiye attıkları ancak patlamayan top mermisini imha etti. 

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Başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde camiye atılıp patlamayan 155 milimetrelik top mermisi, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timleri tarafından imha edildi. 

Top mermisini gerekli önlemleri alarak caminin dışına çeken patlayıcı uzmanları, çukur bir alanda mermiyi patlattı. 

Bu arada caminin içinde de saldırılar nedeniyle büyük tahribat ve yıkım meydana geldiği görüldü. 

TSK'ya bağlı uzman ekipler, Libya hükümetinin daveti üzerine, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve patlayıcıları etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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