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Albayrak: Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, FİKKO toplantısında konuştu. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Albayrak, "Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısından sonra Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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