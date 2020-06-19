Galatasaray Kulübü basketbol şubesinde görev değişikliği
Galatasaray Yönetim Kurulunda değişikliğe gidildi. Basketbol şubesi sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer atandı.Abone ol
Galatasaray Kulübü, basketbol şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Yönetim Kurulu Görev Değişikliği pic.twitter.com/CTnERrZhuW— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 19, 2020