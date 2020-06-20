Max Kruse ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yaptığı açıklamada, "Kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı" dedi.

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alman futbolcu Max Kruse, sarı lacivertli kulüpte yaşadıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse, "Taraftarlara mektup" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kruse yaptığı açıklamada, " Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve buraya, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım" diye konuştu.

"ŞUBAT AYINDAN BU YANA MAAŞIMI ALAMADIĞIM İÇİN AYRILDIM"

Sözleşmesini feshetme nedeninden de bahseden Alman futbolcu, "Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. İstanbul Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmemi, 18 Haziran 2020 tarihinde derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeye düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.