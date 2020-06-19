BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,66
ALTIN 383,49
HABER /  GÜNCEL

Sınır ötesi operasyonda PKK noktaları vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki PKK noktalarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fransız başlığı attı: Libya’nın Sultanı Erdoğan
Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir tehdit daha
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (19 Haziran)
Fernando Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim
Dilek Dündar için yakalama kararı!
Çorum'u karıştıran ilan: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur
ÖNCEKİ HABERLER
Albayrak: Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyacağız
Bakan Karaismailoğlu Şırnak'ta STK temsilcileri ile bir araya geldi
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
KKTC'de kabine değişikliği
MHP'den 'Celal Adan' kararı!
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar listesi 2020
Yorumlar