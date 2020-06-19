Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (19 Haziran)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4905'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 185.245'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 158 bine yaklaştı

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1494 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 157 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 310 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor'' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/s2DDshflFN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;