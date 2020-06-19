BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,67
ALTIN 383,91
HABER /  SPOR

Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart gören Medipol Başakşehir'in savunma oyuncusu Martin Skrtel, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Abone ol

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncusu Martin Skrtel, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

Ankaragücü maçının 12. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Skrtel, sarı gördü. Bu kart sonrasında cezalı duruma düşen Slovak futbolcu, sarı kırmızılılarla bir sonraki hafta oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir ile Galatasaray ligin 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Enes Kanter'in babası FETÖ'den beraat etti
Libya Başbakanı Serrac: Türkiye'ye minnet duyuyoruz
Fransız başlığı attı: Libya’nın Sultanı Erdoğan
Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir tehdit daha
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (19 Haziran)
Fernando Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan adaylık açıklaması
Sınır ötesi operasyonda PKK noktaları vuruldu
Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Albayrak: Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyacağız
Bakan Karaismailoğlu Şırnak'ta STK temsilcileri ile bir araya geldi
Tokat'ta 2 erkek çocuğuna tacizde bulundu!
Yorumlar