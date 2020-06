'Sağlıklı Ev'lere talep patladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, gayrimenkul sektöründe de ezberleri bozmuş durumda. Tüketim alışkanlıklarındaki değişikliğe dikkat çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da bu konuya dikkat çekerek, "Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kapandı" diye konuştu.

Türkiye genelindeki son verilere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süreciyle birlikte bahçeli evlere yüzde 228, balkonlu evlerde yüz 100’e yakın bir talep artışı yaşandığına dikkat çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "İnsanlar dünyada yaşanan bu sosyal bilinçlenmeyle birlikte özlerine döndü; hayatlarında nelerin eksik olduğunu, onları en çok nelerin mutlu ettiğini düşünmeye başladı. Burada bir numaralı önceliklerden biri de doğayla olan iletişimin güçlendirilmesi geliyor. Üstelik bu sadece belli bir kesime hitap eden bir trend değil. Toplumun tüm kesimlerinde etkisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çekmeköy’de 'sağlık' kriterleri geçerli

Bu noktada DAP Yapı’nın son yatırımı olan Çekmeköy’deki Ormanköy projesiyle ilgili bilgiler paylaşan Ziya Yılmaz, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 'Sağlıklı Ev' konseptini Çekmeköy’de hayata geçiriyoruz. Bunun için sağlık ve sağlıklı yaşam uzmanlarından oluşan özel bir 'DAP Yapı Sağlık Komitesi' oluşturduk. Bu çerçevede de 'Sağlıklı Ev' kriterlerine göre tüm projenin şekillendirdik. Bu çerçevede 'Sağlıklı Ev' modelinin en başarılı örneklerinden biri Çekmeköy’de yükselecek" dedi.

Şu ana kadar projeye 58 bin kişiden görüş aldıkları bilgisini de paylaşan Ziya Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu talep açıkçası beklediğimiz bir talepti. Çünkü pandemi süreciyle birlikte doğaya dönüş, orman içinde yaşam, bahçeli evler, teraslı ve geniş balkonlu evlerin eksikliğini çok net olarak hissettik. Bu noktada da karşımıza çalışmasına koronavirüs öncesinde başladığımız 'Sağlıklı Ev' kriterleri çıktı."

"Orman içindeki ev yaşlanmayı geciktiriyor"

Yılmaz, oluşturdukları ‘Sağlıklı Ev' kriterlerini ise şöyle sıraladı:

1- "Birincisi her binada elbette asansör olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve 'Sağlıklı Ev' diyoruz. İşte tam da bu yüzden, Çekmeköy’deki yeni yatırımımızda bina yüksekliğini zemin+5 kat olarak sınırladık."

2- "İkincisi ise bahçe konusu… 'Sağlıklı Ev'lerde bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip bulunacak. Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde yer alan Çekmeköy projemizin yüzde 90’ı yeşil alanlar için ayrıldı."

3- "Üçüncüsü orman konusu çok önemli… Çünkü ormanlarımız sadece oksijen deposu değil aynı zamanda da şifa kaynağı… Yapılan çalışmalar gösteriyor ki orman havasıyla hayatını geçiren insanlar daha yavaş yaşlanıyor. Orman havası alarak yapılan spor ve yürüyüş aktiviteleri tansiyon ve şeker gibi kronik hastalıklara da iyi geliyor. Bu yüzden 'Sağlıklı Ev' orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olmak zorunda."

4- "Dördüncü olarak bir diğer konu da hiç şüphesiz havalandırma sistemi… Pandemi ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu süreçte hepimiz evlerimizde kaldık. Havaların iyi olmadığı günlerde pencerelerimizi dahi açamadık. Burada havalandırma sistemlerinin kalitesi hepimizin bir numaralı önceliği oldu. Bu açıdan bakıldığında 'Sağlıklı Ev' dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve 'bağımsız' olması büyük önem taşıyor."

5- "Beşinci ve son kriter ise hepimizin bildiği gibi elbette deprem yönetmeliği…"

"Doğadaki dostlarımız hemen yanı başımızda"

Öte yandan; eve kapandığımız günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri de ekosistemi paylaştığımız doğadaki dostlarımız oldu. İstanbul Boğazı’ndaki yunuslar bu dönemin en dikkat çekici görüntülerini sergiledi. Artık insanlar doğa ile iç içe yaşarken aynı zamanda diğer canlıların da kıymetini anlar oldu. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Bugün orman içindeki Çekmeköy projemizde de insanların keyifle ormanda sevgili dostlarımızla yürüyebileceği, spor yaparken ceylanlarla, sincaplarla karşılaşacağı doğal bir yaşam alanı olacak" ifadelerini kullandı.

"Her ev aynı zamanda bir çalışma ofisi"

DAP Yapı’nın Çekmeköy projesinde bir diğer önemli çözümün evden çalışma konusu olduğuna dikkat çeken Ziya Yılmaz, "Her ne kadar normalleşme süreci başlamış olsa da koronavirüs sonrası da bir çok şirket 'evden çalışma'ya devam edecek. Yani artık her evde bir çalışma odası ya da çalışma alanı olacak. Bu noktada insan kaynakları uzmanlarının bir takım önerileri var. Diyorlar ki: 'Evde bir çalışma odanız olsun. Yoksa mutlaka bir çalışma alanı oluşturun.' İşte bu yüzden çalışma odalarını unutmadık. Mesela bazı evlerimize yarım odalar şeklinde bölümler ekledik. Evden çalışma ile ilgili uzmanların dikkat çektiği bir konu var. Diyorlar ki: 'Yapmanız gereken ilk şey kendinize bir çalışma alanı oluşturun. Her sabah işe gidiyormuş gibi kalkıp hazırlanın. Ardından 'evinizin içindeki' ofisinize geçin.' Ev içerisindeki ofisinize geçmenin önemini anlatıyorlar. Artık birçok şirketin de evden çalışmayı sürdüreceğini düşünürsek bu gerçekten de çok önemli bir döneme girildiğini gösteriyor" dedi.

"Ana ulaşım hatlarının yanı başında"

Ormanköy projesinin, ana ulaşım hatlarının yanı başında yer aldığına da dikkat çeken Ziya Yılmaz, projenin Üsküdar-Çekmeköy metro istasyonuna 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 20 dakika mesafede yer aldığını söyledi.

Projedeki fiyat konusuyla ilgili çalışmanın devam ettiğini söyleyen Ziya Yılmaz, "İlk düşüncemiz 10 bin TL’nin üzerinde bir rakamla satışa çıkmaktı. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. Metrekaresi 8 binden başlayan fiyatlarla satışa çıkıyoruz. Bitiş rakamları ise 16-17 bin TL’leri bulacak" dedi.