MSB'den o iddialara cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında bazı öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada; bazı yayın organlarında 14 Haziran'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu sınavın bütün aşamalarının planlama ve icrasının ÖSYM Başkanlığınca yapıldığına işaret edilen açıklamada; MSB ve Milli Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi konularda herhangi bir dahlinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde Kovid-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.