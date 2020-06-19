BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,67
ALTIN 383,83
HABER /  GÜNCEL

Enes Kanter'in babası FETÖ'den beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, örgüt üyeliğiyle yargılandığı davada beraat etti.

Abone ol

KRT'nin özel haberine göre, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar dün çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada beraat etti.

Baba Kanter’in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu cep telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait bir fotoğraf bulunduğu belirtilmişti.

"Fotoğrafı, çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir"
Sanık Kanter, savunmasında örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek, “Telefonuma Fetullah Gülen’in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir.” demişti.

KHK ile öğretim üyesi olarak görev yaptığı okuldan uzaklaştırılan Prof. Mehmet Kanter, oğlunu evlatlıktan ret ettiğini açıklamıştı.

Örgüt üyeliğinden 15 yıl isteniyordu
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Kanter’in “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Libya Başbakanı Serrac: Türkiye'ye minnet duyuyoruz
Fransız başlığı attı: Libya’nın Sultanı Erdoğan
Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir tehdit daha
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (19 Haziran)
Fernando Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim
Dilek Dündar için yakalama kararı!
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan adaylık açıklaması
Sınır ötesi operasyonda PKK noktaları vuruldu
Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Albayrak: Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyacağız
Bakan Karaismailoğlu Şırnak'ta STK temsilcileri ile bir araya geldi
Tuba Ersöz kaç yaşında Savcı Tuba Ersöz evli mi eşi kimdir?
Yorumlar 1 yorum