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Dilek Dündar için yakalama kararı!

Muğla Bodrum’daki villasında hazine arazisi ve ormanı işgal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan firari Can Dündar ve eşi Dilek Dündar ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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MİT TIR'ları ile ilgili başlayan yargılama sonrasında yurt dışına firar eden Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmış, Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti.

Dündar'ın ormanı işgal etmesiyle ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, 'orman suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Yakalama kararı
Soruşturma kapsamında firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarılmıştı. Soruşturmada bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Başsavcılığın talebi üzerine Dilek Dündar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emrinde Dilek Dündar'a isnat edilen fiilin 'Ormana tarla Açma' olduğu öğrenildi. Suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.

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