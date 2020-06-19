Fernando Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve hemen ardından ameliyat edilen Galatasaray Futbol Takımı kaptanı Fernando Muslera, önceki gün taburcu olmuştu. Uruguaylı kaleci, takımının antrenmanına arkadaşlarını izlemeye gitti. Muslera, sonuna kadar takımını destekleyeceğini belirtti.

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9 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, geçtiğimiz hafta oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlanmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Uruguaylı kalecinin kaval kemiğinde kırık tespit edilmiş ve tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz salı günü ameliyat edilmişti.

Uruguaylı kaleci, hastaneden taburcu edilmesinin ertesi gününde ise evde duramadı. Bu hafta sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak olan Galatasaray'ın yaptığı antrenmana giden Muslera, çalışmalar sırasında takım arkadaşlarını izledi.

"Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim"

Uruguaylı kaleci, GS TV'ye açıklamada bulundu.

Deneyimli file bekçisi, "Bu zamana kadar gösterdikleri ilgiden dolayı Liv Hospital'a çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya, antrenmana gelmemin en büyük sebebi bir kaptan olarak takımıma mesaj vermek, onların yanında olduğumu göstermek, onların benim yanımda olduğumu görmeleri. Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Muslera, yaşadığı zorlu süreçte birçok takımın sporcu ve taraftarından aldığı destek mesajlarının kendisine güç verdiğini de aktardı.