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Bakan Fahrettin Koca'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından LGS'ye girecek gençler için bir mesaj paylaştı.

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Korona virüs döneminde Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrenciler için saat 09.00’dan 15.00’a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Tüm öğrenciler, sınavda büyük ter dökecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

''Eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi, eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin" dedi.

''Şimdi saatlerin her saniyesi uzun''
Fahrettin Koca, gece saatlerinde ise şu paylaşımı yaptı; Gelecek yılın Lise 1’leri :) Şimdi saatlerin her saniyesi uzun. Sonra nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin!

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