Ankaragücü Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Başakşehir, 28. haftada Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanmayı başardı. Başakşehir böylece şampiyonluk yarışına devam etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gerson Rodrigues'in penaltı golüyle geriye düşen Başakşehir, ikinci yarıda Aleksic ile beraberliği yakalayıp Visca'nın golüyle galibiyete ulaştı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başakşehir bu sonuçla puanını 59 yaptı ve Trabzonspor'un maç fazlasıyla 3 puan önüne geçti. Ankaragücü ise 24 puanla 17. sırada kaldı.

10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada soldan ceza sahasına giren Crivelli, topu yanındaki Visca'ya bıraktı. Plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndermek isteyen Visca'nın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. MKE Ankaragücü'nün hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrasında Robinho soldan ceza sahasına girdi. Robinho'nun şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu kurtardı. Friedrich'ten dönen topu kale sahasının içindeki Aleksic düzgün bir vuruşla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasının hemen önündeki Aleksic, pasını ceza yayının içindeki Visca'ya çıkardı. Topu kontrol eden Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.

Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ankaragücü: 1 - 2 :Başakşehir

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila Turan, Lukasik (Dk. 78 Cebrail Karayel), Pinto (Dk. 72 Orgill), Lobjanidze (Dk. 72 Sedat Ağçay), Scarione (Dk. 83 Aydın Karabulut), Michalak (Dk. 79 İlhan Parlak), Rodrigues

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+4 Ponck), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+4 Gulbrandsen), Aleksic (Dk. 87 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk. 56 Robinho)

Goller: Dk. 12 Rodrigues (penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 59 Aleksic, Dk. 73 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Skrtel, Dk. 61 Aleksic, Dk. 64 Okan Buruk (teknik direktör), Dk. 76 Crivelli, Dk. 90+1 Mert Günok (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Lukasik, Dk. 48 Faty, Dk. 61 Rodrigues, Dk. 65 Kitsiou (MKE Ankaragücü)