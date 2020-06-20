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Benzema Real Madrid'e hayat verdi

Real Madrid, La Liga'nın 29. haftasında evinde ağırladığı Valencia'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Barcelona'yı takibini sürdürdü.

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Ev sahibi Real Madrid karşılaşmaya Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Modric, Hazard ve Benzema 11'i ile başladı.

Valencia ile Real Madrid karşısına Cillessen; Wass, Mangala, Guillamón, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Maxi Gómez, Rodrigo 11'iyle çıktı. Real Madrid'e 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 61 ve 86. dakikada Benzema, 74. dakikada ise Asensio attı. Valencia'da Lee Kangin 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Benzema, bu maçla beraber Real Madrid kariyerindeki 243. golünü attı ve 242 gollü Puskas'ı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü 5. futbolcusu oldu. 

Real Madrid, bu sonuçla puanını 62 yaparak 64 puanlı lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Valencia ise 43 puanla 8. sırada kaldı.

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