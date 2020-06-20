Çin'den koronavirüs aşısı için umut veren açıklama! İşte dünyaya tanıtılacağı tarih

2019'un Aralık ayında koronavirüs salgının ilk çıktığı ülke olarak bilinen Çin'den Kovid-19 aşısına yönelik sevindiren bir açıklama geldi.. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan aşının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

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Küresel çapta sağlık krizine dönüşen koronavirüs salgınına yönelik aşı ve ilaç bulma çalışmaları bilim dünyasının ana gündeminde.. Dünya genelinde Covid-19 vakalarının sayısı 8,5 milyonu, ölüm sayısı 456 bini geçerken, aşı arayışları da tüm hızıyla devam ediyor.. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan konuya ilişkin umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

''Testleri geçti''

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin’in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tatınıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

32 yeni vaka tespit edildi

Son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325’e yükseldi.