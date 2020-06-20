Salgında bir ilk! Korona dehşeti Brezilya'yı sardı bir günde tam 54 bin vaka

Kovid-19 salgını Güney Amerika’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Brezilya'da bir günde 54.000’den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı. Bu rakam dünya genelinde, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede toplam can kaybı ise bin 206 ölüm artarak, 48 bin 427’ye yükseldi.