Salgında bir ilk! Korona dehşeti Brezilya'yı sardı bir günde tam 54 bin vaka
Yeni tip koronavirüs salgını çoğu ülkede günden güne güç kaybederken Güney Amerika ülkesi Brezilya'da durumlar çok farklı. Koronaya esir düşen Brezilya'da son 24 saatte 54 bin vaka ve bin 206 ölüm yaşandı. Bu rakam dünya genelinde, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.
Kovid-19 salgını Güney Amerika’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Brezilya'da bir günde 54.000’den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı. Bu rakam dünya genelinde, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede toplam can kaybı ise bin 206 ölüm artarak, 48 bin 427’ye yükseldi.
Brezilya Medya Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamada, resmi verilerde yaşanan tutarsızlıklar nedeniyle veriler üzerinde çalışma yapıldığı aktarıldı. Konsorsiyum, eyaletlerden korona virüs verilerini toplayarak yeniden düzenledi.
Sao Paulo Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü Profesörü Daniel Lahr, açıklamasında "Brezilya olması gerekenden çok daha az test yapıyor. En iyi durumda bile yeterli kabul edilenden 20 kat daha fazla test yapılmalı" ifadelerini kullandı.
Lahr, ülkenin kuzeyinde vakalarda azalma olduğunu fakat merkezdeki ve batıdaki bölgelerde vakalarda büyük artış yaşandığına dikkat çekti.