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Mekke'de camiler tekrar açılıyor! Tarih verildi

SUUDİ ARABİSTAN'ın Mekke şehrinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler 21 Haziran'da yeniden ibadete açılıyor.

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Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülkede ibadetler askıya alınmıştı. Suudi Arabistan’da salgın önlemleri kademeli olarak gevşetiliyor. Mekke’de bulunan bin 500’den fazla cami 3 ayın ardından 21 Haziran’da yeniden ibadete açılmaya hazırlanıyor. İslam İşleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada camilerde dezenfekte çalışmalarına başlandığı aktarıldı. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilecek. Herkes kendi seccadesi ile namaz kılacak, saflar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tutulacak.

Öte yandan Suudi Arabistan’da toplam korona virüs vaka sayısı 150 bin 292’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 184’e ulaştı.

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