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İsrail medyasının BAE veliaht Prens Bin Zayed iddiası olay oldu

Demirören Haber Ajansı

İsrail medyası, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, İsrail ile 25 yıldır birlikte çalıştığını yazdı. İsrailli gazeteci Barak Ravid, bin Zayed’in, Tel Aviv ile birlikte çalıştığını söyledi.

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Sahip olduğu petrol gelirleriyle bölge ülkelerini dizayn etmeye çalışan küçük Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile ilgili İsrail medyasından önemli bir iddia yer aldı.

İsrail medyasından Kanal 13’ün siyaset muhabiri Barak Ravid, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in 25 yıldır Tel Aviv ile birlikte çalıştığını söyledi. Söz konusu ‘birlikteliğin’ İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planında da devam ettiği öne sürüldü.

Gizli ittifak içerisinde

İsrail’in en önemli ‘hedeflerinden’ biri olan Batı Şeria’yı ilhak planı konusunda ABD’nin yanında Birleşik Arap Emirlikleri’nin de destekçi olduğu iddia ediliyor. BAE’den gelen bu desteğin ise bin Zayed’in Tel Aviv ile olan ‘gizli ittifakı’ ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planı açıklanmıştı. Söz konusu planda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin ‘İsrail toprağı’ kabul edilmesi ve İsrail yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddelerine de yer verilmişti.

BAE'nin Ortadoğu'daki karanlık izleri

BAE, Yemen savaşından, Libya'daki çatışmalara ve Filistin meselesine kadar bölgede çatışmaları ve bölünmeyi derinleştiren tehlikeli adımlarıyla öne çıktı. BAE, Libya'da darbeci general Hafter'in destekçisi olarak ön plana çıktı.

Libya'da 2014'te yapılan tartışmalı seçimin ardından Mısır'daki darbeye özenerek benzer bir girişimde bulunan Libyalı General Halife Hafter, BAE'nin merceğine girdi. Darbe girişiminin ardından Hafter ile yakın ilişkiler geliştiren BAE, hırslı generalin ülkenin tamamını ele geçirmesi için koşulsuz ekonomik, diplomatik ve askeri destek sağlamaya devam ediyor.

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