BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  YEREL

Kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen teröristlere operasyon: 11 gözaltı

DİYARBAKIR, İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli'de, kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor.

Abone ol

Terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) yapılanmasının yetersiz kalması üzerine şehir merkezine, kırsaldan silahlı örgüt üyeleri gönderildiği, böylelikle de YDG-H mensupları ve yerel birlik olarak adlandırılan silahlı işbirlikçi yapılanmaların tek bir çatı altında toplanarak, sözde 'Halkla İlişkiler Komutanlığına' bağlı YPS (Sivil Savunma Birlikleri) adıyla eylem ve faaliyetlerin planlandığı belirlendi. 

Bunun üzerine dün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli Emniyet Müdürlükleri'yle ortak operasyon yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için aramalar sürüyor.   

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık
İsrail medyasının BAE veliaht Prens Bin Zayed iddiası olay oldu
Çin'den koronavirüs aşısı için umut veren açıklama! İşte dünyaya tanıtılacağı tarih
AK Parti harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Fenerbahçe Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le el sıkıştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kaplan harekatıyla ilgili önemli açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis’te PKK’ya ait sığınak imha edildi
ABD yargısında Halkbank krizi! Görevi kim yürütecek
Mekke'de camiler tekrar açılıyor! Tarih verildi
Mustafa Reşit Akçay: Vicdanı yoksa o onun sorunu
Okan Buruk: Kazanarak devam etmek istiyoruz
Babalar günü mesajları kısa duygusal babalar günü sözleri
Yorumlar