Pençe Kaplan operasyonunda yeni hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandoların, gece boyunca yürütülen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini bildirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...''
Hainler kaçacak delik arıyor... #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...#MSB #TSK pic.twitter.com/xSQwSxlezg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.